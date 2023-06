Zelda Tears of the Kingdom : le guide de Piggyback est disponible - Les secrets du jeu dévoilés

Attention ! Cet article fait référence à divers éléments qui peuvent spoiler pour ne pas dire divulgâcher une partie du jeu.

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible depuis près d'un mois et nous sommes toujours très nombreux et nombreuses à y jouer, fascinés par son contenu qui semble intarissable. Si on vous conseille vraiment d'éviter les aides et les vidéos de gameplay pour mieux tout découvrir par vous-même, difficile de faire l'impasse sur le guide de référence des éditions Piggyback qui vient juste de sortir et qui décortique le jeu en détails. Sur près de 500 pages ( 498 précisément) le guide détaille en effet les cartes, les misions, les quêtes principales et secondaire; liste les ressources, les ennemis, les armes mais aussi les emplacements des sanctuaires tout en donnant tout un tas de conseils et d'astuces. le guide est vraiment très complet et c'est vraiment impressionnant de retrouver ainsi tout le jeu résumé en un ouvrage. le guide nous permet aussi d'avoir une vision plus précise du jeu qui renferme notamment près de :

152 sanctuaires (contre 116 dans le jeu précédent , avant la sortie des DLC) dont 32 dans le Ciel,

(contre , avant la sortie des DLC) dont 32 dans le Ciel, 60 sous-quêtes

139 missions

147 grottes

81 pancartes de Boulieh

58 puits

Autant dire que ce sont 498 pages bien remplies qui pourront vous servir- ou pas... Evidemment, on peut s'attendre à ce que le jeu reçoive un pass d'extension, et que, donc, Piggyback sorte plus tard une version augmentée (sans parler d'une possible édition Deluxe). cependant, cela reste un ouvrage de référence et puis surtout, et même avant tout, un bel objet à avoir dans sa collection. Retrouvez ci-dessous quelques pages glanées ici ou là dans le guide de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Pour tout savoir sur les Korokus dans Zelda TOTK, voir notre news spéciale.

N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà craqué et si oui, si vous vous en servez ou pas.

LIRE AUSSI : NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

