Zelda Tears of the Kingdom - Une artiste reproduit le Hover Bike avec une imprimante 3D

Si vous parcourez les plaines d'Hyrule depuis le 12 mai dernier dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et que vous êtes fascinés par les créations des joueurs, vous avez sans doute déjà aperçu au moins une fois le Hover Bike. Ce véhicule volant composé de 2 turbines et d'un gouvernail a séduit des milliers de joueurs en raison de sa facilité de conception, son autonomie, et sa maniabilité. Le véhicule est tellement entré dans les "normes" pour les joueurs que l'artiste qshyj a décidé d'y aller de sa contribution en nous faisant découvrir sa réalisation maison du Hover Bike grâce à une imprimante 3D. Le résultat est vraiment saisissant, et mériterait de poser fièrement aux côtés des figurines officielles de la licence.

Source : Youtube