The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 n'est pas une suite au rabais selon Bill Trinen et nous devrions en voir plus rapidement

Nouvelle salve de bribes d'information sur le jeu le plus attendu de cet E3 2021, à savoir Zelda BOTW 2, et c'est encore Bill Trinen qui nous aide à y voir plus clair en répondant à des questions du journal américain IGN. Après avoir été interrogé sur le contenu à venir de la suite de Breath of the Wild, sur sa légitimité en tant que jeu à part entière, sur son manque d'originalité et pour répondre aux personnes qui rapprochent ce futur Zelda à Majora's Mask, Brill Trinen s'est laissé aller à quelques petits indices afin de rassurer tout le monde.

"Je dirais que c'est une comparaison ou une conclusion facile à laquelle sauter à ce stade, juste compte tenu de ce qui a été montré jusqu'à présent et étant donné la nature du fait qu'il s'agit d'une suite directe. Donc, je comprends que les gens tirent cette conclusion, mais en même temps – et je ne veux pas trop m’y étendre – mais c’est son propre jeu. "

Bill Trinen balaie ainsi toutes les critiques parlant de Zelda BOTW 2 comme un simple Breath of the Wild 1.5 tout en teasant quelques éléments sur le jeu. Il s'est aussi permis d'ajouter quelques petites clarifications.

"Je pense que lorsque nous commencerons à montrer un peu plus le jeu au cours des prochains mois jusqu'à l'année prochaine, il commencera probablement à être un peu plus évident que ce jeu est un jeu à part entière et vous devriez voir plus clairement ce qui le rend si unique . Il est vrai que nous n'avons pas encore vu grand-chose de cette suite, avec ses deux seules bandes-annonces qui combinées représentent un total de seulement trois minutes de séquences. Cette dernière bande-annonce a donné un aperçu plus clair de la façon dont les choses ont changé, avec un Link arborant de nouvelles capacités et un nouveau bras dont Snake serait fier. La façon dont cette suite s'appuie sur Breath of the Wild, qui était déjà un jeu si vaste avec tant de couches de possibilités de gameplay pour Link et un monde très riche… Je pense que cette suite va encore se superposer un peu plus à cela. "

Ainsi Bill Trinen a lâché une véritable bombe, peut-être sans le vouloir, nous reverrons Zelda BOTW 2 au cours de cette année et les prochaines bandes-annonces devraient nous permettre d'y voir encore une fois plus clair sur cette énigmatique suite. Cependant il est clair que pour lui, cette suite ne mérite nullement d'être qualifiée de Breath of the Wild 1.5 et nous serions tentés de le croire.