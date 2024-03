Zelda Ocarina of Time : un fan créé un mod pour ajouter le pouvoir de l'Emprise de Zelda TOTK

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas reparlé de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​. Cette fois-ci, c'est grâce à un moddeur (nommé notCHase) qui a réussi à ajouter le pouvoir de l'Emprise (l'Ultra-hand en anglais) qui permet d'assembler différents éléments pour construire des machines et des véhicules dans le portage PC (non officiel, cela va sans dire) de The Legend of Zelda : Ocarina of Time.

Le résultat n'est pas parfait mais c'est plutôt amusant de retrouver ce pouvoir emblématique de Zelda TOTK dans l'univers inimitable et inoubliable de Zelda :OOT (rien que les bruitages nous replongent immédiatement dans l'ambiance du jeu). Pour vous en convaincre, retrouvez une vidéo de cet exploit sur cette page.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

