TEST - Le barème des notes des tests de Nintendo-Master

Tester un jeu et le noter est un exercice périlleux tant l’objectivité souvent revendiquée des testeurs est une illusion. Ce qui sera considéré comme un défaut rédhibitoire par certains, ne sera même pas remarqué par d’autres… Pour autant, sur Nintendo-Master, cela ne nous empêche pas d'essayer d'être le plus juste possible dans nos critiques en suivant quelques règles simples. D'abord, il faut jouer : c'est la base. Après, faut-il nécessairement terminer le jeu avant de pouvoir le noter ? C'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Cela dépend du genre de jeu... Il y a des jeux qui ne commencent réellement qu'une fois terminés une première fois, d'autres qui ne finissent jamais ! Cependant, il est clair qu'il faut jouer longtemps, en prenant son temps et en passant en revue, avec sérieux, les différents éléments qui composent le jeu (gameplay, graphismes, technique, musique, etc.) Il faut prendre aussi suffisamment de hauteur pour en avoir une vision globale. Il ne s'agit pas simplement de s'amuser. En tant que testeur, lorsqu'on joue : on travaille (Margareth, veuillez noter cette phrase et l'envoyer à toute l'équipe, s'il vous plait.)

Nous avons aussi conscience que si nous avons souvent la chance de tester les jeux en avant-première sans avoir à les acheter, ce n'est pas le cas de la majorité des joueurs qui doivent payer leurs jeux et bien souvent faire des choix. En cela les tests, et les notes qui en font la synthèse rapide, sont importants. Ce sont des éléments, en plus des trailers, des vidéos de gameplay et des avis des premiers joueurs (et des autres sites), qui peuvent aider les joueurs à se forger une opinion positive ou négative. Rien que pour ça, nous nous devons d'être le plus sérieux possible, en évitant de nous laisser emporter par la hype ou le bashing autour de certains jeux. Sur Nintendo-Master, chaque testeur est incité à imposer son point de vue et son ressenti même s’ils semblent aller à contrecourant. L’important est d’assumer et de toujours justifier ses affirmations mais aussi la note de son test afin que le lecteur comprenne pourquoi on a choisi telle note et pas une autre. C'est une question de crédibilité mais aussi de respect envers vous, nos lecteurs, mais aussi envers les développeurs et les éditeurs de jeux qui nous font confiance. Sur Nintendo-Master, nous avons de très nombreux testeurs et testeuses différents, chacun avec sa sensibilité, ses goûts, son style, son vécu... Et si c'est véritablement une force pour le site, pour éviter de trop grandes disparités dans les notes d'un test à l'autre, nous avons élaboré un barème comme une référence pour tous les testeurs.

Pour vous aider à mieux appréhender et comprendre nos notes, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir ce barème qui sera désormais accessible via un lien disponible à la fin de chaque test. Evidemment, les premières (mauvaises) notes sont assez similaires car qu'un jeu reçoive la note de 1/10 ou de 2/10 (ce qui est d'ailleurs très rare) à dire vrai, ça ne change pas grand chose. En même temps, tout est dans la nuance !

Le barème de Nintendo-Master sur 10

0 – Une protestation. Un cri dans la nuit. Le néant absolu. Un jeu tout simplement INJOUABLE.

1 – Un jeu dont il n’y a quasiment rien à sauver. Une plaie. Une croûte. Un trou béant dans un trou béant. Un jeu qui pourrait avoir zéro mais dont on a trouvé plus marrant et marquant de lui mettre 1/10. Ca lui apprendra.

2 - Une abomination clairement en dessous de ce que l’on est en droit d’attendre d’un jeu vidéo et qui reste difficilement jouable mais qui a au moins une qualité : un joli logo, un sprite marrant, une jaquette réussie, une note de musique entêtante, un(e) RP sympa…

3 – Encore un jeu bien en dessous de la moyenne dont on peut sauver quelques idées mais dont les problèmes de conception, les bugs, la réalisation sont trop importants pour passer outre et qui reste donc difficilement jouable et défendable.

4 - Il ne s’agit pas d’un jeu nul. Avec un peu de temps et de volonté supplémentaires, il aurait même pu être convenable. En l’état, il est cependant trop imparfait pour obtenir la moyenne. 4/10, c’est aussi la note « punition » que l’on donne à un jeu dont on veut signifier le gâchis.

5 - Lorsqu’un jeu obtient 5, il obtient la moyenne. Un jeu qui reçoit 5 est donc un jeu MOYEN. Ni bon, ni réellement mauvais, il pourra tout de même plaire à quelques acharnés qui lui pardonneront ses faiblesses et ses errances. 5, c’est aussi la note des jeux décevants qui n’ont pas réussi à tenir leurs promesses. Déception et 5 vont donc très bien ensembles.

6 - Avec le 6, il est encore question de jeux moyens sauf que leurs qualités font tout de même pencher la balance du côté positif. Un jeu qui reçoit 6 sera probablement vilipendé par certains mais pourra aussi être adoré par d’autres malgré ses problèmes évidents. 6, c’est aussi la note que l’on peut donner à un jeu bourré de défauts mais que l’on veut encourager ou « aider ». Généralement, c’est un jeu honnête, pas forcément inoubliable mais pas honteux non plus.

7 - A partir de 7, on passe définitivement du côté de la lumière. Go into the light, Carol-Ann ! Lorsqu’un jeu reçoit 7, on peut dire que c’est un bon titre. Un titre solide pas forcément très original mais en l’achetant- si on aime son genre, on sait qu’on en aura pour son argent. 7, c’est… 7 !

8 - Avec 8/10, on commence à flirter avec l’excellence. 8 signifie un très bon titre que l’on peut quasiment acheter les yeux fermés. 8, c’est la note que l’on donne aux jeux très attendus qui tiennent leurs promesses sans pour autant les transcender. Ce sont des jeux que l’on espérait bons et qui le sont. C’est aussi, à contrario, la note des très bonnes surprises, des « petits jeux » que l’on n’attendait pas et qui se révèlent très bon. Les jeux qui reçoivent 8, sont forcément des jeux au-dessus du lot. Leurs défauts ne pèsent pas grand-chose face aux grandes qualités qu’ils développent et ce sont donc des jeux que l’on conseille forcément.

9 – Attention, lorsqu’un jeu reçoit la note de 9 : c’est quasiment un chef d’œuvre. Il faut d’ailleurs considérer le 9 comme la note ultime du site. Celle que l’on réserve aux très grands jeux. Ils ont peut-être quelques défauts mais le fond, la forme, les graphismes, la réalisation, le gameplay… Tout est quasi parfait. Lorsque l’on donne un 9 à un jeu, il accède au tableau d‘honneur de NM (musique du film Rocky.) C’est un jeu qui va généralement au-delà des attentes qu'il avait suscité. C'est du lourd.

10 - Le saint Graal. Un jeu très rare dont le fond et la forme s’accordent pour donner un résultat quasi parfait- si tant est que la perception existe. Un jeu qui transcende les codes et rencontre son époque. Un jeu tellement fort qu’un 9/10 ne lui rendrait pas justice. En mettant 10 a un jeu, on veut marquer le coup et signifier le côté exceptionnel du jeu. Le 10/10 sert donc aussi à souligner le côté extraordinaire et rarissime d’un jeu qui s‘impose comme une nouvelle référence et une date dans l’histoire des jeux vidéo.

BONUS

Sur Nintendo-Master, les testeurs ont la possibilité d'ajouter des demi-points, permettant d’ajuster la note à leur ressenti. Notre palette d’outils dispose aussi de la mention COUP DE CŒUR permettant au testeur de signifier son attachement à un jeu en particulier qu’il ait eu 7, 8, 9 ou 10 et donc d’attirer l’attention du lecteur. C’est une sorte de label. Cette mention est actuellement en phase de test et on verra si finalement, elle s'impose au fil des tests publiés.