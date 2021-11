Voilà à quoi ressemble Zelda Breath of The Wild sans Cel-Shading

The Legend of Zelda : Breath of The Wild est incontestablement un des grands jeux de ces dernières années qui a non seulement bouleversé les codes de la série mais aussi imposé de nouvelles normes en terme de monde ouvert qui depuis sont reprises un peu partout. Pourtant, ce n'était pas gagné avec la Wii U et la Nintendo Switch qui sont clairement en dessous de leurs concurrentes niveau puissance. Mais Nintendo a réussi à transcender les limites techniques de ses plateformes avec beaucoup de talent. Pour réussir à rendre crédible le monde tentaculaire de Breath of The Wild, Nintendo a, par exemple, fait le choix de créer un style graphique spécial mélangeant le réalisme de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et le cel-shading de The Legend of Zelda : The Wind Waker,

Grâce à un glitch, on a déjà eu un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le jeu sans son côté "cartoon" et aujourd'hui, grâce à un fan qui a publié un post sur le forum Reddit, nous en avons un autre exemple qui tend à prouver que Nintendo a fait le bon choix;

Sans le filtre cel-shading, les personnages du jeu ont un air de poupée en plastique- rappelant quelque peu le traitement réservé à The Legend of Zelda : Link's Awakening sur Nintendo Switch. Seulement, si dans le remake du jeu NDS, le côté plastique des personnages et le côté diorama des décors s'accordaient en fait plutôt bien, cela fonctionne beaucoup moins bien avec Zelda : Breath of The Wild, probablement à cause du côté "réaliste" du jeu. Comme quoi, un petit détail peut changer beaucoup de choses... Retrouvez ces images ci-dessous et plus encore avec notre news précédente. Et, comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.