The Legend of Zelda : des fans créent le trailer d'un film imaginaire qui serait sorti dans les années 80

The Legend of Zelda est une licence phare de Nintendo. Si, chaque jeu, a su trouver sa place dans nos cœurs de gamers, jusqu'à présent la licence n'a pas réussi à sortir du monde vidéoludique. Il y a bien eu une série animée dans les années 80 (tout bonnement ignoble) mais malgré plusieurs rumeurs, jusqu'à présent, la Legend ne s'est pas encore affranchie du monde des pixels. Il n'empêche que parfois, au détour d'une scène d'un film, on se prend à rêver de ce que pourrait devenir The Legend of Zelda sur grand écran dans les mains d'un ou d'une grande artiste.

Si c'est votre cas, vous ne serez pas surpris en découvrant les films choisis par des fans pour réaliser le trailer d'un film The Legend of Zelda imaginaire qui serait sorti dans les années 80. Un trailer hommage au cinéma fantastique des années 80 dans lequel on retrouve pêle-mêle les productions Jim Henson, Dark Crystal et Labyrinth, Legend de Ridley Scott, Princess Bride de Rob Reiner, L'Histoire sans Fin de Wolfgang Petersen, Oz, un monde extraordinaire de Walter Murch ou encore l'inénarrable Krull de Peter Yates. Retrouvez ce trailer nostalgeek ci-dessous. Enjoy.

NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

ACHETER ZELDA TOTK SUR AMAZON - LIEN PARTENAIRE

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Source : Nintendolife