Super Mario Bros. Wonder : il faudra lire le générique pour savoir qui double désormais Mario

Super Mario Bros. Wonder s'annonce comme l'un des hits de la fin d'année sur consoles et comme un renouveau des jeux Super Mario 2D si on se fie aux premières impressions publiées et aux infos dévoilées lors du dernier Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver les détails ICI). A priori, le jeu sera surprenant et rempli de nouveautés. Parmi celles-ci, il y en a une assez emblématique. En effet, Charles Martinet qui double Mario (mais aussi Luigi et Wario) depuis 1995 a rendu sa casquette et n'est désormais plus la voix officielle du plombier de Nintendo. Il n'a d'ailleurs pas participé à Super Mario Bros. Wonder et c'est donc un nouvel acteur qui a doublé Mario (et, donc, Luigi ).

Cependant, pour le moment, Nintendo n'a pas communiqué le nom du successeur de Charles Martinet et, à priori, il ne compte pas le faire. En effet, interviewé lors de l'événement Nintendo Live 2023 organisé au cours de la PAX West, la semaine dernière à Seattle, Doug Bowser, le patron de Nintendo of America a expliqué à IGN que les joueurs découvriront une "voix différente" lorsqu'ils joueront à Super Mario Bros. Wonder mais qu'il faudra attendre de voir défiler le générique de fin pour découvrir qui se cache désormais derrière Mario (mais aussi derrière les autres personnages du jeu).

Notez que si on se réfère aux previews publiés jusqu'à présent, il semblerait que la nouvelle voix de Mario soit très proche de l'ancienne et qu'en conséquence, on ne devrait pas lire le nom de Chris Pratt au générique de Super Mario Bros. Wonder ! Alors quel est l'heureux élu qui va succéder au mythique Charles Martinet ? Mama mia ! Encore un peu de patience, Super Mario Bros. Wonder est attendu le 20 octobre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Ign