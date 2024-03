Nintendo dévoile des scènes coupées avec des effets de fleurs prodiges inédits pour Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder est une nouvelle "master-claque" de Nintendo. Il s'agit d'un jeu simple et évident de prime abord mais qui recèle des trésors d'ingéniosité et d'invention comme seul Nintendo en est capable. Grâce au concept des fleurs prodiges, il y a potentiellement les germes de mille autres jeux dans Super Mario Bros. Wonder ! Et le pire, c'est que les développeurs ont du faire des choix et renoncer à de nombreuses idées délirantes...

A l'occasion de la Game Developers Conference (GDC) qui s'est tenue du 18 au 22 mars à San Francisco, Nintendo a organisé un panel autour du développement du jeu. Pour l'occasion, les développeurs ont dévoilé du contenu finalement non utilisé dans le titre final. On découvrir ainsi, grâce à Chris Kohler de Llamasoft! qui était présent et a publié des vidéos et des images sur X, de nombreux effets "prodigieux" inédits, finalement non intégrés dans le jeu.

A priori, Mario aurait pu faire du surf, du monocycle, marcher sur des échasses, glisser le long d'un niveau en pente, se retrouver avec de très longues jambes ou se balader sur la tête d'un Goomba gargantuesque !

Grâce à une courte vidéo, on découvre aussi le pouvoir inédit d'une Fleur qui transforme la tête de Mario en grosse tête à pixels bien encombrante... Le souci étant ensuite pour Mario de la garder sur les épaules en réussissant à traverser un niveau rempli de bébêtes en gardant au moins un pixel sur sa tête ! Retrouvez cet effet prodigieux inédit dans une vidéo ci-dessous, et d'autres grâce aux images du panel publiées par Chris Kohler; Peut-être retrouverons-nous certaines de ces idées dans un hypothétique Super Mario Bros. WONDER 2 ?

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop. Et pour en savoir plus sur Super Mario Bros. Wonder, nous vous invitons à lire notre test complet.

