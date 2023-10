Super Mario Bros. Wonders - Nintendo publie de nouvelles informations sur le jeu au travers de sa rubrique "Les développeurs ont la parole"

Takashi Tezuka, le producteur de Super Mario Bros. Wonder, est revenu sur le jeu en compagnie de Shiro Mouri, son réalisateur, de Koichi Hayashida, consultant sur le titre, de Masanobu Sato, le directeur artistique du jeu et de Koji Kondo qui revient en sa qualité de maestro pour diriger l'audio de ce Super Mario Bros. Wonder. Les deux premiers épisodes de cette interview de l'équipe du jeu, dans le cadre de la rubrique "Les développeurs ont la parole" de Nintendo sont disponibles sur le site officiel de NIntendo et les deux prochains chapitres seront disponibles demain, le 18 octobre .

Voici ce qu'on peut y apprendre :

Le jeu est le premier jeu entièrement nouveau de la série des Super Mario Bros. à défilement horizontal depuis 11 ans et la sortie de New Super Mario Bros. U .

à défilement horizontal depuis 11 ans et la sortie de . Il fallait que le jeu suivant Super Mario Maker 2 soit différent et c'est ce qui a motivé ses développeurs à travailler sur ce Super Mario Bros. Wonder .

soit différent et c'est ce qui a motivé ses développeurs à travailler sur ce L'idée de base du jeu provient de l'émerveillement vécu par Masanobu Sato au moment de voir Mario se téléporter dans des tuyaux d'un monde à l'autre. Il voulait faire la même chose en récupérant un objet. C'est de là que provient l'idée de la transformation de niveaux plutôt que de la simple téléportation d'un personnage.

Tout a commencé par l'action de faire se tordre les tuyaux et de les faire se déplacer.

Koji Kondo a lui-même participé au brainstorming d'idées pour le jeu en proposant un Mario grandeur nature qui fredonne la musique des niveaux en se déplaçant.

L'idée de "demander l'impossible" aux équipes était au centre du développement du jeu.

Le film Super Mario Bros. n'a eu aucun impact sur le développement du jeu, les équipes ne savant rien du film.

n'a eu aucun impact sur le développement du jeu, les équipes ne savant rien du film. Le nombre d'articulations et d'animations a plus que doublé par rapport au nombre de New Super Mario Bros. U .

. Le coprs de Mario montre le direction dans laquelle il se dirige et son visage est devenu facilement visible pour les joueurs afin d'en montrer ses expressions. Le visage et la bouche de Mario sont un peu tournés vers les joueurs pour que ceux-ci puissent clairement lire ses expressions.

Les progrès en matière de graphismes du jeu ont eu un grand impact sur son gameplay.

La transformation en éléphant est arrivée plus tard dans le développement du jeu et c'est son gameplay qui a défini cette transformation et non l'inverse.

