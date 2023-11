Super Mario Bros. Wonder : un coup d'œil sur le Set 2 des éléments d'icones du Nintendo Switch Online

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent continuer à emmagasiner des éléments d'icônes de Super Mario Bros. Wonder pour tenter de se créer une icône de profil "unique" (ou plus sérieusement pour les stocker au cas où ils serviraient à quelque chose, un jour). La vague 2 dédiée au dernier Mario est toujours disponible via l'onglet Nintendo Switch Online accessible depuis le menu de sa console. Pour mémoire, chaque élément coûte entre 5 ou 10 points Platine (des points que l'on obtient simplement en jouant ou en se rendant sur les sites de Nintendo). Deux autres ensembles sont prévus. En attendant, pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez sur cette page, un aperçu des éléments d'icône actuellement disponibles. Retrouvez le Set 1, ICI.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop

