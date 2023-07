Précommandez dès maintenant les prochains titres de la rentrée : Super Mario RPG, Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It! etc.

Si la plupart des joueurs sur Nintendo Switch s'inquiétaient à juste titre de ne pas avoir grand chose à se mettre sous la dent après la sortie de Pikmin 4 en juillet prochain, le dernier Nintendo Direct diffusé il y a quelques jours est venu nous rassurer avec plusieurs sorties à paraitre d'ici la fin de l'année. Du côté de Nintendo, on notera bien évidemment Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, ainsi que WarioWare: Move It! pour ne citer qu'eux. Les tiers seront également de la partie, ce qui nous laisse présager de longues heures de jeu pour cette fin d'année. Nous vous laissons découvrir ci-dessous plusieurs des jeux qui seront disponibles à partir du mois de septembre sur Nintendo Switch, ainsi que nos liens partenaires pour les précommander si le cœur vous en dit.

Baten Kaitos I&II HD Remaster

Sortie le 15 Septembre 2023

