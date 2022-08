Pasquale de Splatoon 3 : le premier grand personnage non-binaire de Nintendo ?

Splatoon 3 est le prochain gros titre de Nintendo. Le titre devrait s'inscrire dans la continuité en proposant plus de contenu et des modes élargis. Le jeu devrait aussi inclure de nouveaux personnages. Ainsi, alors que les parties des deux titres précédents avaient été rythmées par les prestations des Calamazones, Ayo et Oly puis par celles des Tenta-Cool, Perle et Coralie, Splatoon 3 fera la part belle à de nouvelles idoles, les Tridenfer, un trio (d'enfer, bien sûr) composé de Raimi, Angie et Pasquale.

En attendant de voir ce que donnera le trio en jeu, suite à sa présentation lors du dernier Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici) les fans du jeu ont remarqué un détail concernant un des trois personnages... Si Raimi et Angie sont plus ou moins clairement genrés, ce n'est pas le cas de Pasquale. En effet, lors de ses interventions, Pasquale ne donne aucune indication qui pourrait classer le personnage dans un genre ou un autre- et cela quelque soit la langue de la présentation. Par ailleurs, certaines personnes ont fait remarquer que la palette de couleurs utilisées pour la jaquette du jeu Splatoon 3 ressemblait à celle du drapeau non-binaire ( jaune, blanc, violet et noir.) Alors, c'est peut-être un hasard mais beaucoup veulent penser que c'est conscient et que les développeurs ont sciemment décider de faire de Pasquale (Shiver en anglais) un personnage non-binaire. Si cela devait se confirmer, ce serait une première mais qui irait totalement avec la volonté actuelle d'œuvrer pour plus de diversité et de représentativité. En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous le premier hit de Tridenfer : Anarchy Rainbow et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaires.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch

Source : Nintendolife