Splatoon 3 : Nintendo confirme que Pasquale n'est pas un personnage non-binaire

Il y a quelques jours , nous nous étions fait l'écho d'une interrogation suscitée suite à la diffusion du Direct spécial Splatoon 3 et à la présentation des Tridenfer, le nouveau trio remplaçant les duos des opus précédents, les Calamazones avec Ayo et Oly et les Tenta-Cool avec Perle et Coralie. parmi les trois "idoles", Pasquale avait attiré l'attention en ne donnant aucune indication sur son genre, laissant penser à certains fans que cela avait été fait à dessein. Pasquale était-il le premier personnage Nintendo "non-binaire" ?

Lors d'une présentation du jeu, un journaliste du site The Verge a pu poser directement la question sur l'identité de genre du personnage à Nate Bihldorff, vice-président senior du développement et de l'édition de Nintendo, qui a confirmé que " Pasquale s'identifiait comme une femme " même si cela n'avait pas été explicité dans le Direct spécial. Notez cependant que désormais, dans Splatoon 3, lors de la création du personnage, les identités de genre ont été supprimées, laissant simplement les joueuses et les joueurs créer le personnage qu'ils souhaitent en choisissant son apparence entre un Inkling et un Octaling.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Vous pouvez dès à présent vous balader dans la ville du jeu et faire le tutoriel complet en attendant le premier Festival qui aura lieu ce week-end.

Source : Theverge