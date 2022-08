Splatfest World Premiere : dès le 25 août, faîtes le tutoriel de Splatoon 3 et obtenez un code gratuit pour le Nintendo Switch Online

Si vous êtes impatient-es de jouer à Splatoon 3 qui sort début septembre sur Nintendo Switch, vous avez forcément noté sur vos tablettes que le 27 août vous pourrez participer gratuitement au premier festival du jeu, le Splatfest World Premier entre 10h et 22h- heure de Paris (voir ici pour avoir tous les détails.) Ainsi vous pourrez expérimenter le nouvelles guerres de territoire à trois équipes de quatre joueurs. Vous pouvez dès à présent, vous rendre sur l'eShop de la Switch pour vous inscrire pour l'évènement. Notez que la démo se téléchargera ensuite automatiquement le 25 août prochain . S'il vous faudra évidement patienter pour participer au Splatfest, dès ce jour vous pourrez cependant commencer à expérimenter le jeu. En effet, de façon à ce que vous ayez bien le jeu en main pour le festival, vous pourrez dès le 25 août , faire intégralement le tutoriel du jeu, vous balader dans Cité-Clabousse et, bien sûr choisir votre camp entre celui de la Feuille, de la Pierre ou des Ciseaux !

Et pour que tout le monde puisse vraiment expérimenter le jeu et participer au premier Splatfest de Splatoon 3, en téléchargeant la démo, vous recevrez automatiquement par mail, un code permettant de tester gratuitement le Nintendo Switch Online pendant sept jours , si vous n'êtes pas encore abonné (et cela même si vous avez bénéficié d'une offre similaire.) Prévoyez 2,4 Go d'espace sur la carte Micro-SD ou dans la mémoire de votre console pour télécharger le Splatfest World Premier sachant que Splatoon 3 pèse 5,8 Go. Retrouvez sur cette page, des captures d'écran de la fiche eShop du Splatfest World Premier.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch

