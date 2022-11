Splatoon 3 - Félicitations à l'équipe Pokémon Eau qui remporte le festival Splatoon X Pokémon

Ce week-end , se déroulait le festival spécial Splatoon X Pokémon dans Splatoon 3 pour célébrer l'imminence de la sortie de Pokémon Écarlate et Violet (qui débarqueront le 18 novembre prochain ). À cette occasion, trois équipes s'affrontaient pour répondre à cette question "Quel type de partenaire Pokémon préfères-tu ?". Entre Plante, Feu et Eau pour le type de leurs futurs Pokémon de départ, les joueurs semblent avoir fait leur choix puisque c'est l'équipe Eau qui a remporté ce second festival depuis la sortie de Splatoon 3 (si l'on exclut le premier festival qui servait de démo au jeu). Voici les scores complets du festival :

De quoi permettre aux joueurs ayant participé à ce festival de gagner des coquillages, cette denrée si précieuse permettant de modifier à votre guise les bonus de vos vêtements. Rendez-vous dans les semaines à venir pour le prochain festival dans Splatoon 3 qui devrait débarquer avant Noël.