Splatoon 3 - Le premier festival du jeu s'apprête à commencer

Le premier Festival de Splatoon 3 s'apprête à débarquer à vous poser cet épineux dilemme : Qu'emporteriez-vous sur une île déserte ? Ce festival, le premier depuis la sortie du jeu le 9 septembre dernier verra trois équipes s'affronter, Outils, Nourriture ou Jeux, faites votre choix. Ce festival durera d u samedi 24 septembre à 2 heures du matin (heure française) au lundi 26 septembre à la même heure . Rappelons que le premier festival du jeu, qui eut lieu en amont de la sortie du jeu avait vu la victoire de l'équipe Pierre qui était opposée aux équipes Ciseau et Feuille.

Quelle équipe allez-vous rejoindre pour ce premier festival ? Dites-le nous en commentaires !

