Cérébrale Académie : bataille de méninges - Nintendo annonce un nouveau party game multi-joueurs pour le 3 décembre

Surprise ! On pensait tout connaître du catalogue Nintendo pour la fin d'année 2021 mais comme souvent, Nintendo en avait gardé sous le coude. La société vient en effet de dévoiler Cérébrale Académie : bataille de méninges un nouveau party game multi-joueurs qui vous permettra de tester vos réflexes et votre puissance cérébrale dans une série d'épreuves et de défis. Pour plus de détails, retrouvez la présentation de Cérébrale Académie : bataille de méninges ci-dessous ainsi qu'un premier trailer.

Cérébrale Académie : bataille de méninges sera disponible le 3 décembre en exclusivité sur Nintendo Switch