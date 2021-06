Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp revient développé par WayForward sur Nintendo Switch

Annoncé dans le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp remet la célèbre licence de Nintendo qui a fait les beaux jours de la Game Boy Advance sur le devant de la scène. Née sur Famicom en 1988 au Japon sous le titre Nintendo Wars, la licence n'est cependant arrivée en Occident qu'en 2001 sous le titre Advance Wars. Ce sont justement les 2 premiers opus, Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising, qui se retrouve aujourd'hui dans Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Initialement développé par Intelligent System, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a été confié à WayForward que l'on connait notamment pour les Shantae.

​Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sera disponible dès le 3 décembre s ur Nintendo Switch

Ralliez les troupes ! Advance Wars arrive sur Nintendo Switch avec Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp !

Menez les troupes de l'armée d'Orange Star au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes. Triomphez des troupes ennemies et capturez les villes et les bases pour décrocher la victoire et maintenir la paix. Gardez l'œil ouvert pour vous adapter aux différents types de terrains et changements météorologiques qui pourraient inverser le cours des combats tandis que vous faites avancer toutes sortes d'unités sur une multitude de champs de bataille. Ce remake inclut deux campagnes qui couvrent les événements d'Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising !

Combattez aux côtés de généraux hors du commun

Défendez votre nation avec l'aide d'Andy, Max, Sami et de nombreux autres généraux possédant chacun une spécialité et des pouvoirs uniques : Andy peut par exemple réparer les unités mécaniques tandis que Sami décuple l'efficacité des troupes à pied. Attention cependant, les généraux ennemis possèdent aussi leurs propres pouvoirs et n'hésiteront pas à s'en servir ! Les généraux que vous rencontrerez aux cours des deux campagnes joueront un rôle crucial aussi bien sur le champ de bataille que dans le déroulement de l'histoire.

Mettez votre sens de la stratégie à l'épreuve face à vos amis

Dans le mode Vs., jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter sur des dizaines de champs de bataille différents. Sélectionnez l'un des généraux présentés lors des deux campagnes et utilisez ses pouvoirs avec stratégie pour remporter la victoire ! Vous pouvez aussi personnaliser les batailles en paramétrant par exemple les fonds reçus pour chaque base alliée ou encore la présence de brouillard de guerre.