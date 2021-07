Zelda Skyward Sword HD permet désormais de contrôler la caméra

Encore un peu de patience. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est désormais à portée de main. D'ici peu, tous les joueurs qui le souhaitent pourront (re)découvrir le Zelda de la Wii dans les meilleures conditions possibles avec des visuels et des commandes améliorés. Récemment, Nintendo a d'ailleurs publié un trailer spécial reprenant toutes les nouveautés du portage (voir détails ICI. ) Cependant, il semblerait que Nintendo en ait oublié au moins une. En effet, comme certains joueurs l'avaient remarqué en regardant les différents trailers du jeu, le contrôle de la caméra a été repensé. En effet, dans le jeu original, la Wiimote servant d'épée, et le stick du Nunchuck étant occupé à diriger le personnage principal, il n'était pas possible de contrôler la caméra. Tout ce que l'on pouvait faire, c'est la recentrer derrière le héros. Honnêtement, d'après nos souvenirs, cela fonctionnait plutôt bien... Cependant désormais, comme le joueur a accès à deux sticks, Nintendo a fait en sorte que l'on puisse contrôler la caméra directement. Ainsi lorsque l'on jouera avec la détection de mouvement, il suffira alors d'utiliser directement le stick droit pour déplacer la caméra. Par contre, le stick droit servant d'épée lorsque l'on jouera de façon "classique", il faudra maintenir le bouton L pour que le stick droit déplace la caméra. Si on ne peut que se réjouir de cet ajout surprise, on attendra cependant d'avoir le jeu en main pour voir réellement ce que cela donne... Retrouver un aperçu de ces contrôles avec une petite vidéo publiée par le compte officiel du jeu au Japon.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est attendu le 16 juillet sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

VOIR AUSSI: