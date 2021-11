Game & Watch: The Legend of Zelda : découvrez les dix indispensables astuces cachées dans la console évènement des 35 ans de Zelda

Souvenez-vous, l'année dernière, l'un des petits cadeaux Nintendo tendance pour les fêtes était le Game & Watch :Super Mario, parfait pour célébrer les 35 ans du célèbre jeu de la NES. Cette année, rebelote, sauf qu'en lieu et place de Mario, c'est Zelda qui fête ses 35 ans cette année, et les joueurs peuvent donc compter sur le Game & Watch : The Legend of Zelda afin de célébrer cet anniversaire de "Legend" dignement. On vous en a déjà beaucoup parler dans nos news précédentes et notamment ici, Si vous avez déjà craquer sur cette petite console collector renfermant trois classiques plus un jeu bonus ou que vous comptez l'obtenir prochainement, Nintendo a publié un petit billet sympathique dévoilant 10 secrets cachés dans le Game & Watch : The Legend of Zelda. Attention, il s'agit de 10 astuces indispensables pour bien profiter de votre petite console.

1) Démarrez avec tous les cœurs

Besoin d'un petit coup de pouce pour accomplir votre quête périlleuse ? Dans chacun des trois jeux, sélectionnez un fichier, puis maintenez le bouton A pendant cinq secondes et appuyez sur START pour démarrer l'aventure avec le nombre maximal de cœurs. Dans Zelda II: The Adventure of Link, ce code permet non seulement d'augmenter la jauge de VIE (LIFE) de Link au maximum, mais aussi ses jauges d'ATTAQUE (ATTACK) et de MAGIE (MAGIC). Dans The Legend of Zelda: Link's Awakening, cette fois, l'épée de Link passera automatiquement au niveau 2 !

Sur cet écran, maintenez le bouton A... et démarrez l'aventure avec tous les cœurs !

2) Débloquez la seconde quête de The Legend of Zelda dès le début

Après avoir terminé The Legend of Zelda, il est possible de jouer à une version plus difficile du jeu, appelée la seconde quête. Si vous souhaitez relever le défi sans attendre, entrez le nom "ZELDA" au moment de démarrer une nouvelle partie pour accéder directement à cette nouvelle aventure !

Si vous voyez Link brandir son épée sur cet écran, cela signifie que c'est le redoutable défi de la seconde quête qui vous attend.

Les donjons seront différents et les monstres plus féroces...

3) Changez la taille de l'écran dans The Legend of Zelda: Link's Awakening

Les joueurs peuvent choisir deux tailles d'écran différentes pour profiter de ce grand classique de la console Game Boy : plein écran ou format original. En mode plein écran, le jeu occupe la totalité de l'écran de la console Game & Watch, tandis que le format original respecte le ratio de la version Game Boy pour une expérience plus authentique !

4) Sauvegardez manuellement

Quand vous éteignez la console, changez de jeu ou affichez l'horloge en cours de partie, vous pouvez reprendre cette dernière automatiquement en sélectionnant à nouveau le jeu souhaité.

Toutefois, si vous préférez sauvegarder votre partie avec la bonne vieille méthode, essayez de maintenir les boutons A, B, START et SELECT enfoncés en même temps.

Cette commande peut être utilisée à divers moments en fonction du jeu :

The Legend of Zelda : À tout moment quand l'inventaire est ouvert

: Zelda II: The Adventure of Link : À tout moment depuis la carte du monde et quand l'inventaire est ouvert, dans une ville ou à l'écran de combat

: et The Legend of Zelda: Link's Awakening : À tout moment au cours de l'aventure

5) Débloquez le mode de jeu caché dans Vermin

Dans cette version du jeu Game & Watch indémodable qui met Link en vedette, deux modes de jeu sont disponibles : GAME A et GAME B, chacun offrant un niveau de difficulté différent. Cependant, il existe un mode GAME C caché (et extrêmement difficile), accessible en maintenant le bouton A pendant cinq secondes à l'écran principal. Bonne chance !

6) Découvrez des illustrations spéciales

La console Game & Watch: The Legend of Zelda passe automatiquement en mode veille si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant trois minutes, et vous pourrez profiter de ce moment pour admirer une image spéciale qui apparaît brièvement.

L'image affichée dépend du jeu auquel vous étiez en train de jouer et des événements qui s'y déroulaient. Il y a 11 illustrations différentes à découvrir. Pourrez-vous toutes les admirer ?

La console ne passera pas en mode veille si elle est branchée au câble de recharge ou si le mode a été désactivé dans les paramètres de l'horloge.

7) Décelez les différences entre les versions de chaque région

La console Game & Watch: The Legend of Zelda vous permet de passer d'une version géographique à l'autre pour chacune des trois aventures, et ainsi découvrir les différences qui existent entre celles-ci. Par exemple, saviez-vous que les versions japonaises et occidentales de The Legend of Zelda ont des musiques et des effets sonores différents ?

Dans Zelda II: The Adventure of Link, un grand nombre d'écrans, de personnages et de monstres ont une apparence différente entre les versions japonaise et anglaise.

Dans les versions occidentales de The Legend of Zelda: Link's Awakening, il est possible d'entendre une version spéciale du thème principal en entrant le nom "ZELDA" ("ぜるだ" dans la version japonaise). Vous pouvez également essayer le nom "LOLO" dans la version française ou "MOYSE" dans la version allemande pour écouter deux pistes spéciales supplémentaires !

8) Écoutez la musique du jeu avec l'horloge interactive

Que diriez-vous de remplacer le tic-tac de l'horloge interactive The Legend of Zelda par les musiques et les effets sonores du jeu ? Maintenez le bouton A pendant cinq secondes lorsque vous utilisez l'horloge pour activer le mode sonore et observer l'écoulement du temps en totale immersion !

Restez également à l'affût des événements spéciaux qui surviennent à des heures spécifiques, par exemple quand l'horloge affiche des chiffres identiques.

Un vol de fées apparaît à l'écran à 2:22 précisément !

9) Relevez le défi du mode chronométré

Le minuteur interactif dispose d'un mode chronométré caché. Pour y accéder, il suffit de maintenir le bouton A pendant cinq secondes à l'écran des paramètres du minuteur. Pourrez-vous vaincre les 21 adversaires en un temps record ?

10) Transformez votre console en horloge élégante

Savez-vous que le carton intérieur qui protège la console Game & Watch: The Legend of Zelda peut également lui servir de support ? Si le passage automatique en mode veille est désactivé, l'écran de la console ne s'éteindra pas en cas d'inactivité, ce qui en fait une horloge particulièrement élégante à poser sur une table ou un bureau. Vous n'avez même pas besoin de la brancher au câble de recharge !

Il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir dans la console Game & Watch: The Legend of Zelda. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Internet officiel !