Zelda Breath of The Wild : 6 raisons qui rend le jeu toujours aussi fascinant en 2020

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est sorti en mars 2017 mais il reste encore aujourd'hui un titre fort et incontournable, probablement même LE titre le plus incontournable des cinq dernières années, toutes consoles confondues. Il suffit de voir d'ailleurs le nombre de jeu qui s'inspirent du titre de Nintendo pour s'en convaincre. Nintendo a fait fort en renouvelant totalement les codes de sa licence phare tout en opérant (et c'est sans doute cela le plus fort) un vrai retour aux sources Et si certains fans de Zelda reprochent au titre d'avoir délaisser la narration au profit de l'exploration et que d'autres encore prétendent que la carte du jeu est certes immense mais désespérément vide (ce qui est d'ailleurs faux.) ils oublient qu'on aurait pu dire la même chose du jeu original de la NES.

Il n'en reste pas moins que même sans s'occuper des arcs narratifs de l'histoire ou chercher à trouver de sanctuaires ou à réussir une quête voir à battre Ganon, on peut tout de même s'amuser pendant des heures et des heures dans The Legend Of Zelda: Breath of The Wild qui, pour le coup le jeu est un vrai terrain de jeu "bac à sable". Si vous avez un doute, il suffit de regarder la vidéo publiée par IGN dans laquelle les journalistes du site s'amusent à lister 6 raisons qui rendent le jeu toujours aussi fascinant en 2020. Une vidéo amusante dans laquelle on retrouve différente techniques pour se déplacer plus vite ou pour se défaire d'ennemis en quelques secondes, que vous pouvez retrouver ci-dessous (en activant si besoin les sous-titres.) L'occasion de se souvenir de se super jeu, et peut-être d'avoir envie d'y (re)jouer en attendant sa suite et sa préquelle, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ! Pour en voir encore plus, retrouvez aussi différents liens vers de nombreuses vidéos délirantes dans la description de la vidéo.

6 raisons qui rendent The Legend Of Zelda: Breath of The Wild encore fascinant en 2020

1 : On s'éclate à se déplacer !

Se perdre dans Breath of The Wild fait partie des plaisirs que l'on prend à jouer. On se balade donc à cheval ou à pied ou alors on utilise des techniques délirantes comme le fameux Bomb Jump découvert par des joueurs ou encore en faisant du stop en utilisant un gardien comme moyen de locomotion !

2 : La physique, c'est amusant !

Le moteur physique du jeu est assez sidérant. on peut véritablement passer des heures à créer des associations et à faire des expériences pour voir ce qu'il se passe. Notamment en utilisant les modules.

3 : On peut faire des blagues aux ennemis !

Breath of The Wild permet toutes sortes de pitreries comme remplacer les armes des Bokoblin par exemple pendant qu'ils dorment ou s'amuser à renvoyer un projectile que les ennemis nous lancent... Le jeu fourmille en outre de petits détails qu'on ne se lasse pas de découvrir, comme par exemple, les réactions différentes que peuvent avoir les PNJ en fonction de la manière dont Link est habillé...

4 : Ou encore utiliser les éléments pour créer des pièges élaborés

On peut vraiment s'amuser à faire souffrir les ennemis dans Breath of The Wild ! Pour cela il suffit d'un peu d'espièglerie et de patience (sans même parler de sadisme) de façon, par exemple, à électrocuter ou brûler ses ennemis en combinant différents éléments.

5 : Même les bugs sont amusants !

Dans Breath of The Wild, il y a toutes sortes de bugs dont certains sont utilisés par les speedrunners pour battre des records mais que l'on peut reproduire simplement pour le fun ou, pourquoi pas, pour partir dans l'espace (souvenez-vous) ou passer de l'autre côté du décor...

6 : Le jeu n'explique quasiment rien et incite à la découverte

Au contraire des derniers jeux Nintendo, BOTW ne prend pas le joueurs par la main, bien au contraire. Une fois sorti du plateau, le joueur est quasiment livré à lui-même et doit de lui-même aller chercher les informations. Breath of The Wild n'explique pas non plus comment fonctionne le système d'XP¨ni la montée de niveau des ennemis ou encore les chiffres reliés aux armes. Les choses ont été découvertes ou déduites par les joueurs eux-mêmes... Ainsi des techniques de pêche, de combat ou des façons de s'enrichir facilement ou de courir plus vite continuent encore d'être découvertes aujourd'hui et c'est aussi ce qui rend le jeu fascinant en 2020.

N'hésitez pas à partager vos souvenirs et votre expérience sur le jeu, en attendant de découvrir les prochaines aventures de Link...

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête ! Quant à la sortie du préquel Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, rendez-vous le 20 novembre prochain .

