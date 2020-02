The Legend of Zelda : Breath of The Wild : un nouveau glitch permet de se téléporter directement sur un ennemi pour l'exploser

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild est un titre d'une richesse infinie dont on ne se lasse pas de découvrir les nombreux secrets mais aussi les glitchs qui permettent d’exécuter des actions inédites et (à priori) non prévues par les développeurs qui peuvent parfois être spectaculaires... C'est le cas avec ce dernier glitch découvert par un certain Peco qui sur Twitter nous montre comment, lorsque l'on combat un ennemi de loin, on peut se téléporter jusqu'à lui en une fraction de seconde afin de le zigouiller plus facilement... Pour cela, il suffit simplement de sortir son arc et de déclencher le mode bullet time / ralenti tout en appuyant sur Y. Nous n'avons pas encore essayé ce glitch mais n'hésitez pas à partager votre expérience si vous l'avez utilisé... En attendant, la vidéo de l'exploit de Peco est sur cette page.