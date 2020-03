Un joueur s'envole dans l'espace dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild

A chaque fois que l'on pense tout connaître sur The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, sorti il y a plus de trois ans sur Nintendo Switch (et Wii U), il y a un joueur qui vient nous rappeler à quel point ce jeu est immense dans tous les sens du terme. Cette fois-ci, ce joueur s'appelle YukinoSan. Il joue à The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild depuis sa sortie en mars 2017 et grâce à une série de glitch et de bug, il a réussi à s'envoler haut, très haut, dans le ciel, tellement haut qu'il est arrivé dans l'espace ! Retrouvez la vidéo de son hallucinant exploit ci-dessous.