Zelda Breath of The Wild : faites craquer le jeu en poussant à bout un Hinox

Si depuis le 9 septembre , tous les fans de Zelda sont focalisés sur la sortie fin novembre prochain d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un antépisode à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, il n'en reste pas moins que le premier jeu de la Nintendo Switch (et le dernier de la Wii U) continue de fasciner de très nombreux joueurs qui n'ont pas fini de s'y perdre, à la recherche d'un sanctuaire, d'une rencontre ou d'un secret oublié... Il y a aussi les speedrunners et les moddeurs qui en ont fait leur terrain de jeu privilégié... Et aussi ceux qui aiment bien dénicher les glitchs et les bugs du jeu. On vous montre régulièrement des exploits et des vidéos insolites autour du jeu. Et, d'ailleurs, c'est une nouvelle fois le cas aujourd’hui avec une vidéo qui dévoile un nouveau bug ou plutôt une nouvelle façon de faire bugger le jeu ! Pour cela il suffit de pousser un Hinox non pas comme mémé dans les orties (surtout qu'on ne pousse pas mémé dans les orties) mais dans une cascade en utilisant par exemple le module Polaris. Il faut le coincer et le pousser jusqu'à ce qu'il passe à travers la cascade et disparaisse... A partir de là, le jeu devient totalement dingue ! Une expérience étrange et surréaliste qui prendra fin après cinq minutes, une fois la disparition du Hinox. Pour voir la technique, retrouvez là en vidéo ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête ! Quant à la sortie d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, rendez-vous le 20 novembre prochain .