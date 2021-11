Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo estime que, cinq ans après son lancement, la Nintendo Switch est à mi-parcours de son cycle de vie

Alors que la Nintendo Switch s'est désormais écoulée dans le monde à près de 92.87 millions d'exemplaires en moins de cinq ans et que la console pourrait bien finir par rattraper la Wii dont les ventes à vie plafonnent à 101,63 exemplaires , le président de Nintendo, le discret Shuntaro Furukawa a expliqué lors d'une session de questions-réponses devant les investisseurs que, pour lui la Nintendo Switch était à mi-parcours :

C'est maintenant la cinquième année depuis le lancement de Nintendo Switch, et le total des ventes de matériel a dépassé 90 millions d'unités. Nous reconnaissons que le système est à mi-parcours de son cycle de vie. Le lancement de Nintendo Switch - OLED Model a également contribué à la poursuite de la dynamique des ventes et nous proposons désormais aux consommateurs trois modèles de Nintendo Switch adaptés à leurs styles de jeu et à leur style de vie, ainsi qu'une large gamme de logiciels. Avec cela, nous pensons qu'une base de croissance a été posée qui dépasse ce que nous considérions auparavant comme un cycle de vie matériel conventionnel.