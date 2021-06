Nintendo Switch Pro : le nouveau modèle de Nintendo Switch repéré chez Boulanger à 399€

D'après le compte Twitter français Nintend'Alerts qui liste des bons plans et les précommandes du moment à ne pas manquer, la Nintendo Switch Pro serait déjà référencée dans le catalogue des articles à venir de l'enseigne Boulanger. Pour le moment, l'article ne serait cependant pas encore visible sur le site mais à priori, il serait déjà prêt dans la base de donnée. Pas de date de sortie mais par contre un prix : 399,00€ soit à peu près 100€ de plus que le modèle actuel.

Evidemment, à ce stade, on peut penser que c'est le site qui se prépare simplement à intégrer la nouvelle référence dans son catalogue et qu'il ne dispose pas encore d'éléments concrets. Il est d'ailleurs fort peu probable que le nouveau modèle de Nintendo Switch se nomme Nintendo Switch Pro (d'autant plus qu'il existe déjà la manette Nintendo Switch Pro !) Ce sera peut-être Nintendo Switch 2, New Nintendo Switch ou encore Super Nintendo Switch... En attendant de le découvrir (très prochainement, peut-être même avant le début de l'E3 et la diffusion du Nintendo Direct spécial qui vient d'être annoncé (voir là) n'hésitez pas à nous dire si vous êtes prêt à acheter un nouveau modèle "haut de gamme" de Nintendo Switch à 399,00€ ?

