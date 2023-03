Zelda : Tears of The Kingdom : le développement du jeu est officiellement terminé

C'est la première annonce de Eiji Aonuma, juste avant de commencer sa démo de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui nous a permis de découvrir, enfin, un peu de gameplay- voir tous les détails ICI. C'est officiel, le développement de Zelda : Tears of The Kingdom est terminé. Bon, il ne serait pas étonnant que les développeurs travaillent déjà sur un DLC mais le jeu final est prêt à sortir (même si on imagine qu'il reste quelques étapes à passer...) Il nous faudra néanmoins patienter encore 46 jours (soit un mois et 16 jours ) avant de pouvoir repartir à Hyrule, et découvrir tout ce que Nintendo nous a préparé pour cette suite.

Officialisé lors de l'E3 2019 soit il y a un peu plus de trois ans et demi, le développement de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a en réalité commencé assez vite après la sortie du DLC 2 de Breath of The Wild : l'Ode aux prodiges, fin 2017 . D'ailleurs, c'est parce que les développeurs avaient trop d'idées pour ce DLC (et le premier) que Nintendo s'est lancée dans cette suite. Longtemps vu comme une "suite facile"(à développer puisqu'utilisant des ressources déjà prêtes) et, sans doute, plus sombre, à la manière de l'iconique The Legend of Zelda : Majora's Mask, sorti seulement un an après The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur N64, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom s'est, au fil des années, détaché de cette image. Aujourd'hui, si on en croit les commentaires des fans (notamment sur Nintendo-Master), les joueurs sont partagés entre l'excitation de découvrir de nouveaux horizons et la crainte d'un "simple" Breath of The Wild Bis qui apporterait des nouveautés mais resterait trop proche de l'original, l'effet de surprise en moins... Il ne reste plus beaucoup de temps avant de voir ses impressions confirmées ou pas.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

VOIR ICI pour toutes les infos à retenir de la vidéo de gameplay

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Précommander sur amazon.fr

LIRE AUSSI :