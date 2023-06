The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : un fan tente de recréer le jeu sous UNREAL ENGINE 5

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est un jeu au contenu monstrueux. Le développement du jeu a pris plus de cinq ans (sachant qu'à la base, il réutilise le moteur, l'univers et énormément de ressources du jeu précédent) et nécessité l'implication de plus d'une centaine de personnes et de très nombreux studios de développement. Autant dire que développer un tel jeu n'est pas à la portée de tout le monde. Pour autant, sur le web, on découvre chaque jour de nombreux projets de fans qui, tout seuls dans leur coin, tentent de se frotter à la Legend avec plus ou moins de bonheur. A ce petit jeu, le jeune développeur français de la chaîne Youtube Praxy s'en sort plutôt bien comme vous pourrez le constater vous-même avec sa vidéo ci-dessous. Evidemment, on est loin du hit de Nintendo et il ne s'agit en réalité que de quelques niveaux. Pour autant, il faut reconnaître qu'il a su reproduire certains mécanismes et éléments du jeu sous UNREAL ENGINE 5 assez fidèlement, surtout sachant que le projet est parti de la vidéo de gameplay de Eiji Aonuma, publiée un mois et demi avant la sortie du jeu. Pour voir tout ceci en action, retrouvez la vidéo de Praxy ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Itch