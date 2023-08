Zelda Tears of the Kingdom : connaissez-vous le Bouclier minier ?

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est sorti il y a près de trois mois déjà mais le jeu de Nintendo est loin d'avoir livré tous ses secrets. Entre les créations délirantes de certains joueurs et les nombreuses possibilités offertes par le jeu, on n'a, à priori, pas fini d'être étonné. Régulièrement, d'ailleurs, Nintendo publie des petites vidéos sur ses réseaux pour donner des exemples d'associations possibles en utilisant Amalgame ou Emprise. Et s,i très souvent, c'est basique, on doit reconnaître qu'on ne connaissait pas le "Bouclier minier" que l'on obtient en associant un Bouclier Royal et un wagonnet... Tout d'un coup, la plupart des passages avec les rails (même cassées) semblent beaucoup plus simples à appréhender (quoique...) ! Retrouvez cette petite astuce de Nintendo avec la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

