Monolith Soft recrute encore pour son projet concernant The Legend of Zelda

Souvenez-vous, en mars dernier , on relayait une petite annonce de Monolith Soft (Xenoblade) dans laquelle le studio réclamait des développeurs, des planificateurs et autres artistes pour travailler sur un projet ayant trait à la série The Legend of Zelda. Plus de huit mois plus tard, on découvre que Monolith Soft est toujours à le recherche de nouveaux employés pour travailler sur ce fameux projet concernant The Legend of Zelda. En effet, le studio vient de publier une nouvelle annonce pour recruter des programmeurs, des planificateurs, des designers et même des artistes freelance pour aider à la modélisation des personnages et des cartes ou encore créer des concept-arts... Si vous êtes intéressés par l'aventure, c'est par ici que ça se passe ! Pour rappel, Monolith Soft est désormais divisé en trois studios dont le plus grand, qui se trouve à Tokyo, s'est occupé des Xenoblade et contribué au dernier Zelda (voir les détails ici). Rappelons aussi que pour le moment, nous ne savons pas si le fameux projet est en réalité la suite de Breath of The Wild ou un autre jeu, mais on espère le découvrir très prochainement...

Source : Monolithsoft