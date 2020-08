New Nintendo Switch : un dépôt FCC ID confirme une nouvelle console avec un changement de ram et de processeur

Qu'on l'appelle "Pro", "New" ou "Super", l'hypothétique nouveau modèle de Nintendo Switch refait parler de lui ces derniers temps. Des rumeurs persistantes affirment que Nintendo planifierait sa sortie pour 2021. Si tout ceci reste encore au stade de la rumeur, on franchit une étape en découvrant que Nintendo a fait une déclaration de conformité au FCC ID au sujet d'une nouvelle Nintendo Switch incluant de nouveaux composants notamment une mise à jour de sa mémoire interne et un nouveau processeur. Le dépôt a été rendu public le 23 août dernier (voir ici et là) et donc confirme que Nintendo travaille bien sur un nouveau modèle de Nintendo Switch.

Ensuite pour voir ce que ce nouveau modèle apporte réellement et quand il arrivera, il faudra attendre que Nintendo communique officiellement.

