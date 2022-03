La Nintendo Switch a 5 ans

Il y a cinq ans , Nintendo sortait la Nintendo Switch, une console révolutionnaire, apparaissant comme la synthèse de toutes les autres consoles de la firme, en réunissant dans une seule machine deux marchés qui étaient jusque-là distincts, celui des consoles de salon et celui des consoles portables.

Et Nintendo créa la Switch

Il faut se souvenir que jusqu'alors, Nintendo dispersait ses ressources dans deux consoles et devait donc alimenter en permanence deux catalogues en parallèle. Cependant si pendant longtemps, de grosses différences de puissance séparaient le monde des consoles portables et celui des consoles de salon (comme entre la gameCube et la GBA par exemple) plus le temps passait, moins ces différences étaient importantes. La Nintendo 3DS et la Wii U ont partagé d'ailleurs pas mal de titres : Super Smash Bros, Captain Toad, Yoshi's Wooly World, Hyrule Warriors (etc) sans parler des jeux à licence attendus à chaque nouvelle génération de console comme les Mario Kart, Mario Party et cie. Cependant devoir développer deux versions d'un même jeu avec le risque que l'une apparaisse comme "dégradée" ou inférieure, devenait de moins en moins pertinent surtout que beaucoup de joueurs avaient tendance à utiliser leur console portable chez eux, avec malgré tout la souplesse de pouvoir jouer à l'extérieur ou en déplacement (comme ils le font aujourd'hui avec le mode portable de la Switch.)

Une console de référence- ou presque

Aujourd'hui, on peut dire que le temps des consoles uniquement portables est révolu; les consoles portables ayant été remplacées par les smartphones. En ce sens, la Nintendo Switch a été parfaitement en phase avec son époque et l'évolution du marché. Pour autant, qui aurait pu prédire un tel succès ? Certes le concept était bon mais la puissance de la console- à peine plus élevée (ou moins ?) que celle de la Wii U, semblait la condamner à être déjà dépassée à peine sortie. Et même si finalement, la puissance ne fait pas tout (la preuve) cela reste le point noir de la console pour réussir à grappiller des parts de marché à ses concurrentes, Playstation et Xbox et proposer des "expériences de dernière génération".

La console musée

En même temps, il n'est pas certain que même plus puissante, la Switch réussirait à s'imposer comme la console référence à même de recevoir les gros titres multiplateformes attendus ailleurs chaque année et qui lui font défaut (ou presque) aujourd'hui comme les Fifa, Call of, etc. La puissance de la Switch c'est son concept mais aussi son catalogue et ses exclusivités. En 5 ans , la Nintendo Switch est devenue une plateforme incontournable au catalogue gigantesque et très éclectique. Exclusivités, portages, remasters, indies, jeux gratuits... Le catalogue de la Nintendo Switch est riche et à même de plaire à un très large public. Et ce n'est évidemment pas fini. 2022 devrait (et a déjà) ajouter de nouvelles pépites- voir notre guide (presque) complet.

La console Nintendo ultime

Après l'échec cuisant de la Wii U (que Nintendo avait vu très vite arriver) Nintendo a su se réinventer pour revenir au somment en réconciliant et réunissant différents publics sur la même console. La Nintendo Switch est une console réellement polyvalente qui s'adapte au joueur. C'est une console portable mais aussi une console de salon. On y trouve des jeux "gamers" et des jeux plus grands publics, des jeux indépendants et des AAA. La jouabilité peut être "classique", tactile ou façon "nouvelle façon de jouer". En outre, la console se suffit à elle-même : pas besoin de télé pour jouer ni de manette supplémentaires pour jouer à deux.

Une console faite pour durer

Depuis sa sortie, le 3 mars 2017 , la console s'est déclinée en deux modèles supplémentaires : la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED. Et on peut se demander s'il n'y en aura pas d'autres. Le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a fait savoir plusieurs fois que la génération actuelle de Nintendo Switch était arrivée au milieu de son cycle de vie. Sachant qu'il y a eu trois modèles en cinq ans, on peut s'attendre à d'autres modèles ne serait-ce que pour redynamiser ses ventes On peut aussi s'attendre tôt ou tard à une vraie évolution de la console surtout si on considère la Nintendo Switch comme une "plateforme perpétuelle façon IPhone / iPad. En attendant, la Nintendo Switch s'est déjà écoulée dans le monde à près de 103.54 millions d'unités (chiffres arrêtés au au 31 décembre 2021 ) soit dix fois plus que la Wii U quasiment dans le même laps de temps.

La Nintendo Switch a cinq ans et elle n'a jamais semblé aussi en forme. Les sorties de jeux se multiplient et en fin d'année, parmi les nombreux jeux attendus, on devrait découvrir la suite tant attendue de Zelda Breath of The Wild. La Nintendo Switch devrait donc encore faire l'évènement et ravir ses joueurs.

The Legend of Nintendo Switch

A ce propos, notez que la Nintendo Switch fête ses 5 ans en même temps que son iconique titre de lancement (qui fut aussi celui de l'enterrement de la Wii U) : The Legend of Zelda: Breath of The Wild. On reviendra ce week-end sur ce titre tentaculaire, véritable master class, devenue une référence et un genre à part entière. Un titre fort qui occupe désormais (et pour longtemps) une place de choix dans le cœur des gamers et qui se retrouve d'ailleurs, encore aujourd'hui, très souvent en tendance sur les réseaux sociaux. Ouvrez les yeux !

Pour rappel, pour tout savoir sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild, rendez-vous sur nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête ! Quant à la suite du jeu, on espère qu'elle sortira cette année . Pour tout savoir sur Zelda BOTW 2, voir notre article spécial.

Crédit image