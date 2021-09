Première pub télé FR pour la Nintendo Switch OLED

Dans moins d'un mois, la famille Nintendo Switch va s'agrandir en accueillant le modèle OLED, un nouveau modèle de Nintendo Switch offrant aux joueurs un écran plus grand aux couleurs plus vives et aux contrastes plus affirmés mais aussi un support plus large et mieux pensé pour apprécier sa console en mode sur Table. La console sera en outre accompagnée d'un nouveau dock incluant un port Ethernet. Pour plus d'infos voir notamment notre preview ou encore nos news précédentes. Alors que la sortie de la console se rapproche, Nintendo entame sa campagne de promotion auprès du grand public et c'est ainsi qu'une première publicité a été aperçue sur les écrans de télé français. Elle est assez courte et se contente de reprendre des passages de la vidéo de présentation de la console le 6 juillet dernier . Si vous ne l'avez pas encore vue, retrouvez cette vidéo ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale et notre preview complète. Notez que dans le même temps, Metroid Dread reçoit sa première publicité US.