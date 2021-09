Metroid DREAD reçoit sa première publicité

Alors que la Nintendo Switch (modèle OLED) a commencé sa campagne de promotion sur les écrans de télé en France, on découvre aujourd'hui la première publicité américaine pour Metroid Dread, le nouveau Metroid 2D qui comme la Nintendo Switch (modèle OLED) sort le 8 octobre prochain . On retrouve d'ailleurs le modèle OLED dans cette première publicité. A part ça, cette pub fait la part belle au gameplay du jeu avec des séquences haletantes face aux E.M.M.I, quelques rencontres terrifiantes et différentes capacités de Samus. En attendant la publicité française, retrouvez la première publicité US de Metroid Dread ci-dessous.