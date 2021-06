Metroid Dread : un tout petit détail enflamme la toile

Metroid Dread est incontestablement, pour les fans de Nintendo, le jeu de l'E3 2021 (voir toutes les annonces ICI). Certes, il y a eu le trailer du prochain Zelda mais sa sortie semble désormais lointaine alors que Metroid Dread sera là en octobre prochain . La présentation du jeu a d'ailleurs fait tellement forte impression que beaucoup de fans se sont rués sur les anciens épisodes disponibles sur Wii U ou encore sur 3DS, notamment Metroid Samus Returns, réalisé comme Metroid Dread par le studio espagnol MercurySteam. Un studio qui a le sens du détail comme l'a fait remarquer un fan éclairé sur Twitter en postant un court passage du jeu montrant Samus Aran s'appuyant sur le décor pour pouvoir tirer; un petit détail qui a immédiatement mis le feu à la toile et enthousiasmé les fans devant tant de soin Un good buzz qui a fait réagir l'un des programmeurs du jeu, heureux de voir que ce tout petit détail avait été repéré tout en profitant de l'occasion pour remercier les fans de leur enthousiasme autour du jeu.

Alors votre body est-il ready pour Metroid Dread ? Rendez-vous le 9 octobre prochain , date de sortie du jeu.

Loving this little bit of IK that allows Samus to put her hand on walls if she's near them. pic.twitter.com/sRxRK4mmPB

Oh sorry, that's Inverse Kinematics. At least I *think* that's what this is, it allows limbs of character models etc to connect convincingly to game environments without having to animate it all very specifically.