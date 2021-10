Metroid DREAD : les joueurs réalisent déjà d'incroyables exploits

Attention spoilers !

Metroid Dread est sorti il y a à peine quelques jours mais déjà les joueurs lui ont fait sa fête. Si le jeu donne l'impression qu'il force (style de rien) les joueurs à suivre un chemin plus ou moins tout tracé (en empêchant même parfois les joueurs de faire marche arrière dans certaines situations) on se rend compte aujourd'hui grâce à de nombreuses vidéos publiées sur le net que le jeu a énormément de petits passages et d'astuces qui le rende bien moins linéaire et font que l'on peut obtenir les items dans un ordre très différent d'un joueur à l'autre. Pour en avoir une idée, retrouvez ci-dessous la vidéo de Samura1man qui compile différentes astuces du jeu.

Certains joueurs sont déjà devenus des virtuoses et arrivent à combiner les différentes capacités de Samus pour réaliser de véritables prouesses comme ce joueur ci-dessous qui combine les bombes de puissance, le déplacement phasique et le grappin avec une virtuosité qui laisse songeur.

Evidemment, les speedrunners se sont déjà emparés du titre et certains ont déjà réalisé des temps assez dingues comme Ihaveastupidename qui a terminé le jeu en 1 heure 43 et 20 secondes.

Si votre serviteur avoue avoir bien galéré sur certains boss, il y a d'autres joueurs qui par contre s'amusent avec. Récemment une vidéo postée sur Twitter nous a montré une façon inédite de battre un certain boss avec une capacité que beaucoup de joueurs n'avaient pas encore à ce moment-là. Retrouvez la vidéo de Glaedrax en bas de page. Attention, il s'agit, encore une fois d 'un spoiler.

You can do something funny to Kraid if you get bombs early, just like I thought :^)#MetroidDread #MetroidDreadSpoilers #NintendoSwitch pic.twitter.com/oOTBubpHmi