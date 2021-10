Metroid Dread : Nintendo vous propose une rétrospective des épisodes 2D de la saga

Nintendo pense à tout. Après la confusion chez certains de voir débarquer un Metroid 5 alors même que Metroid Prime 4 ne donne plus signe de vie, l'entreprise nippone a pris le taureau par les cornes en proposant une rétrospective des 4 premiers épisodes qui composent la saga Metroid en 2 dimensions. Tout commence par le premier Metroid sorti sur Nes en 1986 (Metroid: Zero Mission sorti sur Gameboy Color en 2004 en est un remake) , vient ensuite Metroid II: Return of Samus en 1991 sur Gameboy Color (puis en remake sur Nintendo 3ds en 2017 avec Metroid: Samus Returns), enfin vient Super Metroid sur SuperNes en 1993 , puis c'est le tour de l'épisode GameBoy Advance avec Metroid Fusion en 2002 .

Désormais c'est au tour de Metroid Dread de venir écrire l'histoire de la chasseuse de primes. Pour en savoir plus sur la chronologie des Metroid 2D vous pouvez toujours retrouver notre article dédié (dans lequel nous teasions Metroid Dread), et pour avoir un bon aperçu de ce fameux Metroid Dread nous ne pouvons que mieux vous conseiller de lire le test de l'ami rifraff en cliquant ICI.

Son historique parle pour elle : Samus est vraiment la meilleure chasseuse de primes de la galaxie.

-Pour retrouver notre article sur la chronologie avec le teasing de Metroid Dread c'est ici-

-Pour lire le test de Metroid Dread par rifraff c'est ici-