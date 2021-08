Metroid Dread - Une nouvelle menace surpuissante se dresse face à Samus

Prochain épisode de la franchise Metroid à sortir sur Nintendo Switch, Metroid Dread propose aux joueurs de revenir à l'époque des premiers titres avec une exploration en 2D de la planète ZDR. Aujourd'hui Nintendo nous propose de découvrir le 6ème rapport du jeu, mettant l'accent sur la pire menace à laquelle Samus va devoir faire face.

La nouvelle bande-annonce montre Samus subissant les attaques d'un mystérieux adversaire, peu après son atterrissage sur la planète ZDR, adversaire qui se révélera être un Chozo. Le peuple Chozo constituait une espèce hautement intelligente et technologiquement avancée, dont le but était de faire régner la paix aux quatre coins de la galaxie. À terme, cette civilisation atteignit un véritable point de rupture, tant et si bien que les Chozo vivants se font désormais extrêmement rares. Ainsi, qui est donc ce guerrier Chozo, et pourquoi attaquer Samus avec tant de férocité ? Les joueurs lèveront le voile sur ce mystère en jouant à Metroid Dread dès le 8 octobre, date de sortie officielle sur Nintendo Switch.

Outre le Chozo, la bande-annonce révèle certains éléments importants, en particulier une créature géante aux allures de Kraid, ce monstre que Samus a déjà affronté dans les précédents volets de la série. La vidéo présente aussi plusieurs armes et aptitudes, nouvelles ou bien connues des joueurs, dont Samus dispose dans l'aventure. Le Déplacement phasique lui permettra d'effectuer un trajet instantané sur une distance donnée, le Rayon grappin fera s'accrocher Samus pour franchir fossés et obstacles ou manipuler certains éléments, et le Missile tempête pourra verrouiller une cible et déchaîner sur elle une avalanche de petits missiles. Une liste plus complète de ces aptitudes, ainsi que leur fonctionnement, est incluse dans l'article