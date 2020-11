Et si le prochain Metroid 2D était plus proche qu'on ne le pensait ?

Avec le possible leak d'aujourd'hui concernant la potentielle arrivée de Metroid: Samus Returns sur Switch (voir notre article ici) la flamme de l'espoir de voir un jour un nouvel épisode original en 2D de la saga vient peut-être aussi d'être ravivée.

En effet, depuis l'épisode Metroid: Fusion sur Game Boy Advance sorti en 2002 , la saga n'a connu aucun nouvel épisode poursuivant l'intrigue initiée dans ce volet. La saga n'a d'ailleurs connu aucun épisode en 2D original, Metroid: Zero Mission sorti en 2004 était un remake du premier jeu sur Nes et Metroid: Samus Returns qui sortit quant à lui en 2017 , dépoussiérait le second épisode sorti initialement sur Gameboy. Metroid: Fusion représente donc à la fois le dernier épisode chronologiquement mais aussi le dernier épisode original des aventures de la chasseuse de primes intergalactique en deux dimensions.

Mais où est donc passé Metroid 5 ? Oui le comptage des épisodes de la saga Metroid est quelque chose de délicat et les fans sont très tatillons sur celui-ci. Un petit cours d'algèbre autour de la saga s'impose donc. La règle pour compter les épisodes est de se fier à la chronologie officielle de la série et d'exclure les épisodes "Prime" car leur intrigue se situe chronologiquement entre le premier épisode et Metroid II: Return of Samus. Metroid: Other M n'existant tout simplement pas se déroulant avant Metroid: Fusion est lui aussi exclu.

Voici le recensement de la Saga le plus admis :

Metroid (ou Metroid: Zero Mission) est numéro 1

Metroid II: Return of Samus (ou Metroid: Samus Returns) est numéro 2

Super Metroid est numéro 3

Metroid: Fusion est numéro 4

Maintenant que tout cela est bien clair, nous pouvons reprendre. Que savons-nous de ce potentiel Metroid 5 ? A-t-il déjà été teasé ? La réponse est... OUI.

Metroid 5 serait vraisemblablement le fameux Metroid : Dread qui fut à de nombreuses reprises évoqué. Ce projet d'un nouvel épisode d'abord développé sur GameBoy Advance puis porté sur Nintendo DS devait prendre suite à l'intrigue de Metroid : Fusion. Le projet est d'abord évoqué par la presse puis un fameux message trouvé dans Metroid Prime 3 : Corruption évoque le projet Metroid Dread et stipule que le projet est "dans les étapes finales de son achèvement", la rumeur enfle mais est rapidement démentie par Retro Studios (les développeurs de la saga des Metroid : Prime). De longues années s'écoulent sans aucune nouvelle du projet et Metroid : Dread sombre dans l'oubli.

Cependant, à la sortie de Metroid : Samus Returns, la complétion à 100% du jeu débloquait une nouvelle galerie visuelle de "Mémoires Chozo" qui révélait l'histoire de la race éponyme et celle de la planète SR388. Visibles ci-dessous, ces 11 images (10 + 1 cachée) montrent la face cachée des Chozos et leur relation avec les Metroid. Lorsque le joueur débloque les 10 visuels, un 11ème visuel semble pirater l'écran et montre à l'écran une image aux teintes rouges qui semble décrire le massacre des Chozos expérimentant sur les Metroids par d'autres Chozos. Cette image marquante par sa couleur d'un rouge très vif et par sa violence s'intitule dans la galerie "2D". Il en fallut peu pour que les fans fassent vite le rapprochement avec "2D Red" "To dread" ("redouter" en anglais). L'espoir autour de Metroid: Dread était relancé.

Se pourrait-il donc que Mercury Steam, les développeurs derrière Metroid: Samus Returns, l'opus au centre des rumeurs sur un hypothétique portage sur Switch, planchent en secret depuis 2017 sur ce fameux Metroid: Dread qu'ils ont teasé dans la galerie de "Mémoires Chozo" ? Wait and see comme on dit.