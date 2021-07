Nintendo Switch OLED vs Steam Deck : quelle console portable allez-vous choisir pour Noël ?

On se demandait quand est-ce que cela allait arriver mais désormais c'est officiel. La Nintendo Switch n'est plus seule sur le marché des console portable hybride. Alors certes, il y avait déjà des propositions diverses ou encore le ProjectxCloud de Microsoft mais avec le Steam Deck, on passe clairement une étape. Grâce à la puissance de Steam, le Steam Deck apparait comme un concurrent de poids.

Alors que Nintendo s'apprête à sortir en octobre prochain un nouveau modèle avec un écran OLED plus beau et plus classe au prix généralement constaté de plus ou moins 350€ , Valve prépare la sortie pour décembre de son Steam Deck avec un premier prix de 419€ auquel il faudra, si on le souhaite ajouté celui du dock non fourni qui n'est pas encore connu. Et même si, à première vue on peut penser que les deux machines s'adressent à des publics différents, forcément elles en ont une partie commune. D'ailleurs ce n'est sans doute pas un hasard si sur certains clichés officiels du Steam Deck, on retrouve des jeux disponibles aussi sur l'eShop de la Nintendo Switch. Forcément, certains joueurs qui auraient pu être tentés par la Switch OLED vont finalement se tourner vers le Steam Deck même si la force de Nintendo reste aussi son catalogue d'exclusivités.

Alors en attendant que SONY et d'autres entrent dans la danse, quelle portable allez-vous préférer cette année pour les fêtes ? Si tant est qu'une vous fasse de l'œil ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale.

