Yoga Pad Pro : Lenovo présente sa nouvelle tablette 13 pouces comme un écran portable de Nintendo Switch

Lenovo s'apprête à lancer sa nouvelle tablette "haut de gamme" en Chine : la Yoga Pad Pro; une tablette disposant d'un écran LCD de 13 pouces 2160 x 1350 tournant sous processeur Snapdragon 870 et disposant de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage UFS 3.0 non extensible. La tablette dispose aussi d'un support en acier qui permet de l'accrocher sur un mur ou de servir de béquille pour la poser sur une table. surtout d'un port d'entrée Mini HDMI qui en fait un moniteur externe. Ainsi, elle peut devenir très pratique en voyage pour servir d'écran portable à ses différentes consoles. D'ailleurs, Lenovo n'hésite pas dans sa communication et même dans sa vidéo de présentation d'utiliser la Nintendo Switch (et Mario) pour vanter cette particularité que l'on ne retrouve que sur peu de tablette jusqu'à présent et qui pourrait finir par devenir une norme.

En attendant, la Yoga Pad pro sera disponible dès le 31 mai prochain en Chine au prix de 3299 yuans soit plus ou moins 412 euros . Retrouvez des images de la tablette ci-dessous ainsi que la vidéo de présentation

