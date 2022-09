Nintendo Direct : tous les jeux annoncés et présentés réunis en une image

Diffusé en début de semaine, le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) a mis en lumière 46 titres dont certains inédits. Comme à chaque fois, pour mieux avoir une vue globale de l'évènement, Nintendo a publié une infographie réunissant toutes les annonces, les jeux et les DLC. D'un seul coup d'œil vous avez ainsi accès au programme du Direct et voir quel(s) jeu(x) vous intéresse(nt). Pour en savoir plus, sur chaque jeux, retrouvez nos news dédiées dans notre article spécial. Si avec Nintendo, on ne serait pas étonné que le programme des fêtes ne soit pas encore tout à fait complet, on a malgré tout une idée quasi définitive de ce qui nous attend pour els fêtes (et un peu après) sur Nintendo Switch. Le père Noël va-t-il être débordé ou la carte bleue va-t-elle chauffer cette année ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

