Mario Day : LEGO annonce une vidéo spéciale avec "de grandes mises à jour "sur LEGO Super Mario et " des révélations encore plus importantes... !"

Vendredi , c'est le jour de Mario, le Mario Day, une journée complète dédiée à Mario, même si comme le rappelle en chanson le dernier spot commercial de Nintendo, c'est tous les jours le jour de Mario ! Il n'empêche que ce jour-là (et peu avant et peu après) il faut s'attendre à voir la vie en Mario. On sait déjà qu'un "nouveau" bundle Nintendo Switch est prévu (voir ici) mais aussi qu'un NINTENDO DIRECT spécial nous permettra de découvrir l'ultime bande annonce de Super Mario, le Film (voir là). Aujourd'hui, on découvre que le Groupe LEGO nous a préparé une petite surprise puisque le 10 mars , une vidéo spéciale nous permettra de découvrir "de grandes mises à jour" sur LEGO Super Mario mais aussi " des révélations encore plus importantes... !" Alors à quoi faut-il s'attendre ? Peut-être a de nouveaux packs LEGO Super Mario liés au film avec Donkey Kong ou Toad ? Quant aux révélations, tout est possible : en fin d 'année dernière , un Bowser "géant" en LEGO a été commercialisé et lors du Mario Day 2022, LEGO Peach avait été officialisé. Mais néanmoins beaucoup de fans aimeraient des packs LEGO Nintendo plus classiques que ce soit avec Mario, Metroid, Animal Crossing ou... Zelda.

Restés connectés pour ne pas rater les festivités du Mario Day et cette première de LEGO Super Mario sur YouTube. Notez que le site officiel LEGO se met à l'heure du Mario Day jusqu'au 12 mars 2023 avec de nombreuses offres promotionnelles.

Final preparations are underway for our LEGO Super Mario™ YouTube Premiere... Tune in on March 10 for big updates... and even bigger reveals...!#MAR10Day pic.twitter.com/jVOZaArUjo