It Takes Two, le prochain jeu du créateur de Brothers : A tale of Two Sons, n'est pas du tout prévu sur Nintendo Switch

Dans une récente interview pour le site Gamingbolt, Josef Fares, le créateur de A Way Out et Brothers : A tale of Two Sons est revenu sur son prochain jeu It Takes Two. Basé sur la coopération comme son dernier jeu, celui-ci était annoncé pour mars prochain sur plusieurs plateformes excepté la console de Nintendo. Si Brothers : A tale of Two Sons était quant à lui sorti sur Nintendo Switch, l'espoir de voir It Takes Two n'était pas encore anéanti. C'est désormais chose faite puisque Josef Fares a complètement nié la possibilité avec son franc-parler habituel lorsque Gamingbolt lui a posé la question, voici notre traduction de sa réponse :

Non, nous n'avons aucune intention de sortir It Takes Two sur Nintendo Switch. Je ne sais même pas si nous pourrions le faire. Les gens oublient quelquefois que nous faisons des jeux en écran scindé avec beaucoup de choses à l'écran. Mais vraiment, il y a beaucoup de trucs à l'écran. Croyez-moi, il a fallu beaucoup d'efforts pour réussir à faire fonctionner le jeu sur les consoles d'ancienne génération car il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en jeu.

Le dernier espoir des joueurs fan de Nintendo désirant faire le prochain jeu du studio Hazelight réside donc désormais dans le cloud mais ce n'est pour l'instant définitivement pas prévu.