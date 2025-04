DONKEY KONG: BANANZA : Pauline jouable dans le nouveau DK sur Nintendo SWITCH 2 ?

On attendait Mario mais le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 de la semaine dernière (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) nous a donné Donkey avec Donkey Kong Bananza, un nouveau jeu de plateforme 3D littéralement FRA-CA-SSANT !

Si on vous a déjà dit tout le bien qu'on pensait du jeu dans notre courte preview, il semble que Nintendo ne nous ait pas encore tout dit...

En effet, alors que l'artwork officiel du jeu nous montre Donkey accompagné d'un mystérieux petit rocher violet, nommé OddRock en anglais, le site coréen de Nintendo a, semble-t-il, publié pendant quelque temps le même artwork légèrement modifié... L'artwork a vite été supprimé mais le site Nintendo World Report a eu le temps d'en faire une capture. On y voit toujours Donkey avec la même pose, seulement OddRock a disparu et à la place, on retrouve Pauline, joyeusement accrochée au cou de Donkey !

On remarque aussi que Pauline a un bracelet de pierre violette et qu'elle a de jolis yeux de couleur turquoise... De là, à penser qu'elle va être transformé en roc par les méchants du jeu ( OddRock est entouré d'un ruban sur lequel on peut lire VoidCo qui est le nom de la bande de vilains du jeu), il n'y a qu'un pas que nous ne franchiront pas. On note juste que pour le moment, mis à part se balader aux côtés de Donkey, OddRock n'a pas montré son utilité...

Il faudra donc patienter encore un peu pour avoir le fin mot de cette affaire... Rappelons d'ailleurs qu'à ce stade, il s'agit d'une rumeur qui demande donc à être confirmée par une annonce officielle.

En attendant plus de détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet 2025 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2

​

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH 2

La nouvelle aventure fracassante de Donkey Kong ! Le roi de la jungle est de retour dans une toute nouvelle aventure en 3D sur Nintendo Switch 2 ! Aidez Donkey Kong à se frayer un chemin dans les profondeurs d'un monde souterrain. Plus il avance et plus des surprises l'attendent ! Donkey Kong ne manquera pas d'éléments du décor à fracasser !

Laissez parler vos poings dans cette aventure fracassante. Bananes mal acquises ne profitent jamais ! VoidCo, un groupe mystérieux, convoite ce précieux trésor. Mais on ne menace pas impunément l'aliment préféré de Donkey Kong ! Des bananes dorées ?! La découverte de ce butin exquis a mis l'île entière en effervescence... avant qu'un désastre ne la frappe ! Qui est derrière VoidCo et quel est leur but ? Profitant du chaos, VoidCo s'empare de l'inestimable trésor ! Donkey Kong se lance à leur poursuite pour remettre la patte dessus ! Un nouvel allié épaule Donkey Kong ! Ensemble, ils se lancent à la poursuite de VoidCo. Donkey Kong parviendra-t-il à récupérer ses bananes adorées ? Découvrez-le dans Donkey Kong Bananza en exclusivité sur Nintendo Switch 2!

Tous les jeux et accessoires disponibles au lancement de la Switch 2

NINTENDO DIRECT - Nintendo Switch 2 : toutes les infos et toutes les annonces

Source : Nintendoworldreport