Après Donkey, Nintendo refait le portrait de Diddy Kong

Dans le sillage du succès de Super Mario Bros. Le Film, Nintendo a mis à jour le design de Donkey Kong afin selon Shigeru Miyamoto, de le rendre plus expressif.

Et, à priori, c'est la même chose pour Diddy Kong qui vient lui aussi d'avoir droit à un petit ravalement de façade officiel.

Si on ne sait pas encore si Diddy fera son retour aux côtés de Donkey (et Pauline) dans Donkey Kong Bananza prévu le 17 juillet 2025 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2, on devrait retrouver les deux personnages dans le nouveau Mario Kart World dès le 5 juin prochain .

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau look.

​

