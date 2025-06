Donkey Kong Bananza : l'âge de Pauline révélé

Suite au Donkey Kong BANANZA Direct de cette semaine (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), nous savons désormais que Pauline sera l'acolyte de Donkey.

La diva (et accessoirement, maire de New Donk City) de Super Mario Odyssey revient donc sur le devant de la scène mais dans une version totalement inédite et rajeunie.

Finie l'obsession amoureuse maladive de Donkey (enfin, on espère !) Pauline n'est plus la Lady du premier jeu, attendant d'être sauvée telle la belle dans King Kong, en haut d'un échafaudage.

C'est désormais une gamine espiègle et effrontée que Donkey devra supporter et protéger, et on sent déjà que le duo sera explosif et mémorable (enfin, là encore, on espère !)

Si vous vous demandez quel âge à Pauline dans ce nouveau jeu, le site officiel japonais du jeu, nous donne la réponse : Pauline aura 13 ans dans Donkey Kong Bananza.

Une jeune fille de 13 ans qui adore chanter. Elle vivait autrefois à la surface, mais pour une raison inconnue, elle a été emmenée dans le monde souterrain et transformée en pierre.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre news spéciale sur le jeu. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2



