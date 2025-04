La Nintendo SWITCH 2 pourrait être frappée de 145% de droits de douane aux Etats-Unis - Sony augmente déjà le prix de sa PS5 partout dans le monde

Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump, désormais 47e président des États-Unis , a fait entrer le monde dans une nouvelle guerre commerciale sans précédent en décidant de rehausser les droits de douane frappant les importations aux Etats-Unis de très nombreux pays.

Après une folle semaine durant laquelle les surtaxes douanières décidées par Donald Trump se sont littéralement envolées façon marchands de tapis, créant une panique à Wall-Street et une baisse dramatique des marchés, Donald Trump a finalement décidé une pause de 90 jours pour tout le monde- ou presque.

A l'arrivée, Donald Trump a sans doute permis a quelques-uns de faire de bons profits grâce au sursaut "inattendu" de la bourse (après l'annonce de son moratoire) tout en réhaussant tranquillement les droits de douane de 10% pour tout le monde (ce qui apparaît presque comme un cadeau). Il a pu en outre constater que les pays surtaxés avaient réagi plutôt mollement avec des ripostes finalement mesurées, même de la part de la Chine.

Pour autant, la Chine reste dans la ligne de mire de Donald Trump avec des importations désormais taxées jusqu'à 145% .

Et si le président a finalement accordé une exemption des taxes sur les smartphones et les ordinateurs en provenance de Chine - taxés "seulement" à 20% , cette exemption ne concerne pas les consoles de jeu. Et ça tombe mal car la Nintendo SWITCH 2 sort justement dans moins de six semaines .

Ainsi, le site Nikkei prévient : la Nintendo SWITCH 2, fabriquée en Chine , devrait être taxée à 145% voire plus, Donald Trump ayant annoncé des taxes à venir sur les puces et les semi-conducteurs.

Evidemment, cela concerne l'entrée de la console aux Etats-Unis mais, forcément, ces taxes auront des répercussions et des conséquences mondiales; et c'est déjà le cas avec la Playstation 5.

Sony vient en effet d'annoncer officiellement une hausse immédiate du prix pour l'édition numérique de la PS5, et ceci sur tous les territoires . Ainsi en Europe, la console augmente, plus ou moins de 50€ (voir détails ci-dessous).

Nouveaux prix de l'édition numérique de la PS5 Royaume-Uni : 429,99 £ (soit une augmentation de 40 £ )

(soit une augmentation de ) Europe : 499,99 € (soit une augmentation de 50 € )

(soit une augmentation de ) Australie : 749,95 AUD

Nouvelle-Zélande : 859,95 NZD

Alors que, déjà, le prix de la Switch 2 fait débat, la question, aujourd'hui, est de savoir si Nintendo ne va pas être contraint de l'augmenter.

Officiellement, le prix actuel de la console ( 469,99€ la console et 509,99€ la console + Mario Kart) a été décidé sans prendre en compte les nouveaux droits de douane américains même si ceux-ci étaient attendus et que Nintendo s'était dit prêt à y répondre.

Pour le moment, les précommandes de la console, ouvertes pourtant depuis le 8 avril dernier , n'ont pas débuté aux Etats-Unis et au Canada. Et, à ce stade, c'est l'incertitude la plus complète...

Le lancement mondial de la Nintendo SWITCH 2, reste cependant, pour le moment, prévu le 5 juin prochain . En attendant d'autres développements, retrouvez sur cette page nos autres articles sur le sujet, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

