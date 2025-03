Xbox pourrait lancer sa console portable cette année

Contrairement à ses concurrents, la politique de Microsoft concernant ses grands jeux ne consiste pas à en faire les fers de lance exclusifs de ses plateformes. Phil Spencer, le big Boss d'Xbox ne cesse d'ailleurs de le répéter, l'objectif est de faire grandir la communauté Xbox de toutes les façons possibles, même à travers d'autres plateformes et sur des consoles concurrentes.

Pour autant, cela ne signifie pas que Microsoft va abandonner le marché des consoles dédiées aux jeux.

D'après le site Windows Central, Microsoft serait d'ailleurs en train de préparer la sortie de nouveaux appareils avec pour commencer une console portable conçue avec un fabricant de PC gaming entièrement dédiée aux jeux Xbox. Sa sortie serait prévue cette année .

Il s'agirait pour Microsoft d'un premier coup d'essai car dans le même temps, Microsoft préparerait la suite des Xbox Series X|S avec une nouvelle console qui inclurait une version portable.

Pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs mais vu le succès de la Nintendo Switch et alors que la Nintendo SWITCH 2 ne devrait plus tarder, il ne serait pas étonnant que Microsoft emboîte le pas et se lance à son tour dans le marché hybride.

Source : Windowscentral